В ночь на 28 февраля в Рязанской области похолодает до минус 12 градусов и пойдет снег

В ночь на вторник в Рязанской области подморозит до минус 12 градусов.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Почти весенняя оттепель с дождями, топившими снежный покров в Рязанской области в выходные дни, уступает место похолоданию. Синоптики Рязанского филиала Росгидромета ожидают, что в ночь на вторник, 28 февраля, температура воздуха в регионе опустится до -12 градусов.
Финальный день календарной зимы обещает быть облачным с небольшими прояснениями. В течение дня в отдельных районах пройдет небольшой снег, но весеннего тепла не будет – столбики термометров дотянутся лишь до 0…-5 по Цельсию.
Сильный западный ветер во вторник сохранится, его скорость составит 6 – 11 метров в секунду, местами вероятны порывы до 17 м/с. На дорогах очень скользко, поэтому пешеходам стоит быть предельно осторожными.