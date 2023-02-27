В ночь на 28 февраля в Рязанской области похолодает до минус 12 градусов и пойдет снег

В ночь на вторник в Рязанской области подморозит до минус 12 градусов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Почти весенняя оттепель с дождями, топившими снежный покров в Рязанской области в выходные дни, уступает место похолоданию. Синоптики Рязанского филиала Росгидромета ожидают, что в ночь на вторник, 28 февраля, температура воздуха в регионе опустится до -12 градусов.

Финальный день календарной зимы обещает быть облачным с небольшими прояснениями. В течение дня в отдельных районах пройдет небольшой снег, но весеннего тепла не будет – столбики термометров дотянутся лишь до 0…-5 по Цельсию.

Сильный западный ветер во вторник сохранится, его скорость составит 6 – 11 метров в секунду, местами вероятны порывы до 17 м/с. На дорогах очень скользко, поэтому пешеходам стоит быть предельно осторожными.