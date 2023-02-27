Рязанцев предупредили о зимних заморах на водоемах Рязанской области

В Рязанской области могут массово гибнуть обитатели водоемов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рязанцев предупредили о заморах на водоемах в области. Об этом 27 февраля сообщила администрация Касимовского района у себя на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В связи с заморными явлениями зимой рыба и прочие обитатели водоемов могут массово гибнуть. Как отметили эксперты, предугадать это явление очень сложно.

Понять, что начался зимний замор, можно, сделав лунку, в которой появятся водные существа без признаков жизни, а также рыбы, поведение которых можно охарактеризовать странным.

Таким образом, нужны срочные меры по насыщению рек и озер кислородом. Инспекторы бурят лунки, рубят проруби и майны во льду для предупреждения замора.

Сообщается, что вероятность данного явления возрастает из-за оказываемого влияния различных антропогенных факторов на водоемы.

Всех граждан и любителей зимней рыбалки просят сообщить в случае обнаружения зимних заморов в Рязанский территориальный отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по телефону 8 (4912) 37-29-30.