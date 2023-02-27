В центре рязанского развития бокса «Сила Духа» прошел спецкурс для воспитанников

В центре развития бокса «Сила Духа» прошел спецкурс для воспитанников. Фото: Геннадий Игнатов

В прошедшие выходные в Рязанском центре развития бокса «Сила Духа» прошло военно-спортивное мероприятие ко Дню защитника Отечества. Об этом КП-Рязань сообщили организаторы проекта – военно-патриотический клуб «Десантное Братство» и региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду».

Мероприятие было ориентировано на детей, воспитанников школы бокса и их родителей. Юным спортсменам показали выставку оружия и снаряжения. Воспитанники «Десантного братства» познакомили ребят с тактико-техническими характеристиками различных видов вооружения и специальных средств защиты. Были организованы занятия по разборке-сборке АК-74М и по одеванию ОЗК.

Руководитель учебного центра начальной военной подготовки «Дружина» Андрей Нестеров провел для юных боксеров мастер класс по оказанию первой доврачебной помощи и азам тактической медицины. Перед началом мероприятия прошел молебен в поддержку русского воинства в СВО.

Завершилось мероприятие военной эстафетой, во время которой юные спортсмены разбирали оружие, снаряжали магазин патронами, оказывали первую медпомощь, моделировали транспортировку раненого с поля боя.

- Участники продемонстрировали неподдельный интерес к программе мероприятия и сплоченность при прохождении непростых заданий эстафеты, что еще раз подтверждает верность курса проекта «Я – Патриот», - отметил председатель РО партии «Справедливая Россия-За правду» Григорий Парсентьев.

- Формирование у молодежи правильных ориентиров, понятий о добре и зле, достоинстве и чести, любви к Родине, почитании родителей - это небольшая, но очень важная часть основ для взращивания поколения победителей. Опыт Рязани показывает, что наш город полон людей, чьи глаза и сердца наполнены верой в Россию, в правду, в единство и силу нашего народа, - поделился руководитель направления УЦ «Дружина» Павел Бурмистров.

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