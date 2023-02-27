Полиция ликвидировала наркопритон в квартире дома на Высоковольтной в Рязани

В Рязани накрыли наркопритон. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Рязани полицейские накрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области 27 февраля.

По информации полиции, квартира 25-летнего рязанца, расположенная по улице Высоковольной, использовалась для употребления в ней наркотиков. Там регулярно собирались молодые люди.

В ходе обыска в квартире нашли предметы для употребления наркотических веществ. Хозяин квартиры был задержан, а деятельность наркопритона пресечена.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части первой статьи 232 УК РФ - Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств.