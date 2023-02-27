Появились фото с места смертельного ДТП в Скопинском районе

Полиция показала фото массового ДТП на трассе Р-22 «Каспий» у Скопина.

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Скопинском районе, случившегося днем 26 февраля.

По данным полиции, в воскресенье недалеко от поворота на селе Ильинка Скопинского района (251 км трассы Р-22 «Каспий) столкнулись четыре автомобиля - «Лада Гранта», Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Lexus.

Опубликованы фотографии с места массового ДТП в Скопинском районе.

В результате дорожного происшествия 31-летний водитель (ранее сообщалось - 39-летний) отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте. Кроме того, травмы получили 61-летний водитель Nissan и его 58-летняя пассажирка.

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