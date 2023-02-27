Из-за ремонта водопровода в Рязани 27 февраля ограничат движение по улице Гагарина

Из-за ремонта водопровода 27 февраля по одной полосе на улице Гагарина будет сложно проехать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани из-за ремонта водопровода частично ограничат движение по улице Гагарина. Объявление для горожан в понедельник, 27 февраля, разместила на своем сайте пресс-служба мэрии.

Сообщается, что с 11 часов утра будут вестись работы, затрагивающие одну полосу дороги в районе дома №164/2, это торговый центр «Полетаевский». В связи с этим движение автомобилей в сторону улицы Черновицкой будет затруднено. Место ремонта огородят и установят информирующие дорожные знаки.

- Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, - говорится в сообщении.

Как долго продлится ограничение, в мэрии не уточнили, сообщили только, что проезд освободят после окончания работ. Холодную воду в близлежащих домах и социальных объектах уже отключили, организован подвоз технической (подробнее с улицами и адресами).