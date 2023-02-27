Масштабные рейды полиции прошли в Рязани в праздники. Вот кого обнаружили

Результаты рейдовых мероприятий полиции в Рязани в праздничные выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие праздничные выходные дни в Рязани и области прошли масштабные рейды подразделений регионального управления УМВД. Полицейские пресекли 1713 административных правонарушений и раскрыли 51 преступление, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, сотрудники ДПС ГИБДД задержали 24 пьяных водителя. Из них – десять человек отказались от освидетельствования на состояние опьянения, еще шесть человек сели за руль пьяными второй раз.

Кроме того, во время рейдов полицейские изъяли из оборота 38 литров алкоголя, который продавался с нарушением закона, а также задержали одного человека, находящегося в федеральном розыске.

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