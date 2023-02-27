На 11 улицах Рязани 27 февраля резко отключили воду

27 февраля без холодной воды в Рязани остались 11 улиц, школа и три детских сада. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 27 февраля, больше десятка улиц Рязани остались без воды, сообщает городская администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

27 февраля до 20:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица 1-я Прудная, дом №24, дом №24а;

- улица Связи, дома с №5/4 по №19, дома с №8/2 по №22, дом №10б (магазин «Апельсин»);

- улица Соколовская, дом №2а, дом №2б, дом №1в (Райгаз).

Подвозить воду будут к школе №38 (улица Связи, 17а).

Кроме того, до 20:00 воды не будет по 4-му Новому проезду, дома с №3 по №15 (нечетная сторона), дома с №2 по №14 (четная сторона).

27 февраля до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Гагарина, дом №69, дом №71 корпус 1, дом №71, дом №71а, дом №73 корпус 1, дом №73, дом №75, дом №166, дом №71 корпус 2 (детсад №84 «Березка»);

- улица Островского, дом №18 корпус 1, дом №20 корпус 1, дом №22 корпус 1, дом №24а (детсад №71 «Елочка»);

- улица Полетаева, дом №19 корпус 1, дом №21, дом №23, дом №25;

- улица Татарская, дом №68, дом №72 (церковь Иоанна Кронштадтского), дом №93, дом №95;

- улица Черновицкая, дом №1/77, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9/30, дом №5 корпус 1 (детсад №87 «Рябинушка»);

- площадь 50 лет Октября, дом №1, дом №2 стр. 1.

Подвозить техническую воду будут к дому №5 корпус 1 по улице Черновицкой.

Кроме того, до 17:00 холодной воды не будет в доме №12 по улице Птицеводов.

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