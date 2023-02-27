Совет Федерации одобрил закон, который запрещает использовать иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском языке, в речи чиновников и в официальных документах. Ранее законопроект был одобрен Государственной Думой в трех чтениях.

По мнению авторов закона, документ должен защитить русский язык от иностранных заимствований. Поправки вносятся в закон «О государственном языке РФ».

Нормы использования русского языка как государственного будут обозначены в специальных словарях. Утверждать такие словари и справочники будет правительство на основании предложений комиссии по русскому языку.

Возможно, это не главное из того, что следовало бы запретить чиновникам и госслужащим. Об этом - тема сегодняшнего опроса.

Госдума и Совет Федерации запретили чиновникам использовать иностранные слова в официальных речах и документах. Что еще надо запретить госслужащим?

- Хранить деньги в иностранной валюте;

- Ездить на иномарках;

- Отдыхать за границей;

- Учить детей за границей;

- Смотреть голливудские фильмы;

- Пользоваться айфонами;

- Иметь за границей недвижимость;

- Всё вышеперечисленное;

- Патриотизм запретами не воспитаешь.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.