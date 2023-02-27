Совет Федерации одобрил закон, который запрещает использовать иностранные слова, за исключением не имеющих аналогов в русском языке, в речи чиновников и в официальных документах. Ранее законопроект был одобрен Государственной Думой в трех чтениях.
По мнению авторов закона, документ должен защитить русский язык от иностранных заимствований. Поправки вносятся в закон «О государственном языке РФ».
Нормы использования русского языка как государственного будут обозначены в специальных словарях. Утверждать такие словари и справочники будет правительство на основании предложений комиссии по русскому языку.
Возможно, это не главное из того, что следовало бы запретить чиновникам и госслужащим. Об этом - тема сегодняшнего опроса.
Госдума и Совет Федерации запретили чиновникам использовать иностранные слова в официальных речах и документах. Что еще надо запретить госслужащим?
- Хранить деньги в иностранной валюте;
- Ездить на иномарках;
- Отдыхать за границей;
- Учить детей за границей;
- Смотреть голливудские фильмы;
- Пользоваться айфонами;
- Иметь за границей недвижимость;
- Всё вышеперечисленное;
- Патриотизм запретами не воспитаешь.
Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.