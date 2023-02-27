Жены и мамы десантников 137-го полка в Рязани собирают помощь для отправки в зону СВО

В Рязани жены и матери десантников 137-го полка собирают помощь для СВО. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязани создали сообщество помощи бойцам, находящимся на передовой в зоне СВО на Украине. Группу создали жены, мамы, а также родные и близкие солдат и офицеров из 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Сообщество так и назвали – «Феникс – 137».

«Помощь из дома очень важна и ценна. Просим всех, кто неравнодушен, оказать добровольную посильную помощь. Это могут быть медикаменты, сигареты, сладости и все, что вы бы сами хотели и могли подарить нашим ребятам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в честь погибших в специальной военной операции (СВО) рязанских воинов на Богородском кладбище откроют мемориал (читать подробнее).

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