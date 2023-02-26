27 февраля в Рязанской области ожидается до нуля градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 27 февраля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогноз сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Первый рабочий день ожидается преимущественно без осадков. При этом ночью прогнозируют небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Возможен гололед ночью и гололедица днем.

По данным синоптиков, температура воздуха по области ночью понедельника будет от -7 до -2°С, а днем потеплеет от -5 до 0°С.

Ветер ожидают западной четверти, со скоростью 6-11 м/с. Ночью его порывы временами могут достигать до 15 м/с.