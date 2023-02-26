В Рязани на Московском шоссе засняли маршрутку без одного колеса

В воскресенье, 26 февраля, на Московском шоссе в Рязани очевидцы зафиксировали на фото, как коммерческий автобус потерял одно колесо во время движения. Соответствующий пост разместили в группе «Типичная Рязань».

- В салоне полно людей, - написал автор поста.

Официальной информации о ДТП пока не поступало, однако от лица горадминистрации к посту появился комментарий:

- В этих автобусах пневматическая подвеска, которая позволяет опускать автобус при подъезде к остановке для удобства инвалидов. Возможно, попала вода на датчик и передняя левая сторона у автобуса опустилась. Специалисты проведут проверку транспортного средства.