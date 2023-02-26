Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил престол Казанского храма в Солотче

Митрополит Марк освятил престол Казанского храма в Солотче. Фото: пресс-служба рязанской епархии

В субботу, 25 февраля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил главный престол Казанского храма в Солотче. Об этом сообщается на сайте Рязанской Епархии.

Напомним, в последние годы проводили полную реконструкцию центральной части храма, устанавливали новый иконостас. Теперь обновленный храм распахнул двери для верующих.

Митрополит после Божественной литургии обратился к прихожанам, отметив, что освящение – это и событие в жизни храма, и повод поблагодарить причастных к его обновлению. Присутствовавших на молитве участников реконструкции храма удостоили высоких наград. В частности, вручили медали благоверного князя Романа Рязанского III степени, блаженной Матроны Анемнясевской III степени. Также вручали Архиерейские грамоты.