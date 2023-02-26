Рязанцы поддержали идею возврата к летнему времени Фото: Оксана ЗУЙКО

20 февраля в Телеграм-канале «Новости Рязани – kp.ru» мы спросили наших подписчиков, стоит ли вернуться к сезонному переводу часов на летнее и зимнее время? Причиной тому стала инициатива одного из депутатов Госдумы, предложившего вернуться к такой практике.

Вариантов ответа было несколько:

положительно! Хочу чтобы летом позже светало и позже темнело.

Отрицательно. Люблю темные вечера. А от лучей утреннего солнца закрываюсь плотными шторами.

Средний вариант. Перейти на летнее время (часы на час вперед), а на зимнее больше не возвращаться.

Свой вариант в комментарии.

Затрудняюсь ответить.

Свой вариант не предложил никто. В ступор этот вопрос ввел 3% участников – они затруднились с ответом. Оставить все как сейчас хотят всего лишь 13% опрошенных. А вот за сезонный перевод высказалось более половины респондентов. Еще треть – за постоянное летнее время. Суммарно 84% проголосовало за светлые летние вечера!

Одновременно был запущен аналогичный опрос в социальной сети ВК в группе «Рязань». И там сторонники летнего времени оказались в подавляющем большинстве – суммарно 79%, при этом за сезонный перевод было 42%, за постоянное летнее время – 37%.

Однако, большие опросы, которые провели РИА Новости федеральная «Комсомолка» показали прямо противоположный результат – около 60% были против перевода часов. Почему это произошло?

- Результаты опросов говорят одно: люди хотят больше солнечного света (региональные опросы), но боятся перемен (РИА Новости). К тому же когда вариантов ответа всего 2-3, если не проводить периодически ротацию (перемену местами вариантов), то большинство бессознательно выберет первый, что в свою очередь ставит под сомнение объективность результатов – считает социолог Владимир Горнов.

Кстати, аналогичный опрос проводился в другой рязанской группе ВК в сентябре 2021 года. И результат был аналогичным сегодняшнему – за летнее время суммарно высказалось чуть более 80% опрашиваемых. Что подтверждает не снижающийся запрос рязанцев на возвращение светлых летних вечеров.