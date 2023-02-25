Подробности ДТП с шестью пострадавшими в Рязанской области сообщила ГИБДД

«Пятерка», слетев с прицепа, придавила иномарку сверху. Фото: ryazpressa.ru

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП с шестью пострадавшими в Рязанской области. 24 февраля УАЗ, перевозивший в прицепе ВАЗ-2105, столкнулся с Toyota Camry.

Автоавария случилась на 328 километре Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что 43-летний водитель УАЗ из Рязанского района не учел метеорологические условия и допустил занос прицепа. В него-то и врезалась встречная Toyota под управлением 39-летнего жителя Ряжска, а «пятерка», слетев с прицепа, придавила иномарку сверху.

Помимо обоих водителей пострадали 14-летний пассажир УАЗ и пассажиры Toyota в возрасте 8, 14 и 37 лет.