Метеопредупреждение из-за сильного ветра объявило рязанское МЧС

По Рязанской области прогнозируются порывы до 14-19 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 25 февраля, ночью и днем 26 февраля в Рязанской области ожидается сильный ветер. Региональное ГУ МЧС опубликовало в связи с этим метеопредупреждение.

Со ссылкой на Рязанский гидрометцентр ведомство сообщает, что по области прогнозируются порывы до 14-19 метров в секунду. По шкале Бофорта это крепкий и очень крепкий ветер, почти шторм.

Согласно уточненному прогнозу метеорологов, именно в Рязани порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Напомним, в воскресенье ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь) и температура в пределах 0...+5 градусов.