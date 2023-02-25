Метеопредупреждение из-за сильного ветра объявило рязанское МЧС

По Рязанской области прогнозируются порывы до 14-19 метров в секунду.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 25 февраля, ночью и днем 26 февраля в Рязанской области ожидается сильный ветер. Региональное ГУ МЧС опубликовало в связи с этим метеопредупреждение.
Со ссылкой на Рязанский гидрометцентр ведомство сообщает, что по области прогнозируются порывы до 14-19 метров в секунду. По шкале Бофорта это крепкий и очень крепкий ветер, почти шторм.
Согласно уточненному прогнозу метеорологов, именно в Рязани порывы будут достигать 17 метров в секунду.
Напомним, в воскресенье ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь) и температура в пределах 0...+5 градусов.