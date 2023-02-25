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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 13:35

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области

УАЗ с прицепом столкнулся Toyota, «вывалив» на легковушку перевозимый в кузове «Жигуленок»
Источник:kp.ru
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Александро-Невском районе Рязанской области. Как сообщает издательство «Пресса» на 328 километре трассы Р-22 «Каспий» УАЗ с прицепом столкнулся с Toyota.

В прицепе находился автомобиль «Жигули». По данным издания, водитель УАЗ 1980 года рождения не учел дорожные условия и спровоцировал столкновение со встречной Toyota Camry. Судя по фото, «Жигули», вывалившись из прицепа, взгромоздились на «японца».

Пострадавших госпитализировали в больницы Рязани и Ряжска. Трое из них оказались несовершеннолетними.