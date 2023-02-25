Шесть человек пострадали в ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Александро-Невском районе Рязанской области. Как сообщает издательство «Пресса» на 328 километре трассы Р-22 «Каспий» УАЗ с прицепом столкнулся с Toyota.

В прицепе находился автомобиль «Жигули». По данным издания, водитель УАЗ 1980 года рождения не учел дорожные условия и спровоцировал столкновение со встречной Toyota Camry. Судя по фото, «Жигули», вывалившись из прицепа, взгромоздились на «японца».

Пострадавших госпитализировали в больницы Рязани и Ряжска. Трое из них оказались несовершеннолетними.