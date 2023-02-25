Двухэтажный дом сгорел на улице 8 Марта в Рязани

Двухэтажный дом загорелся на улице 8 марта в Рязани вечером 24 февраля. Фото: ya62.ru

Вечером 24 февраля в Рязани загорелся двухэтажный дома на улице 8 Марта. По данным ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 21:25. Дом, один из бараков на этой улице, оказался нежилым.

На вызов выезжали семь единиц техники, 27 человек личного состава. Локализовать пожар им удалось в 21:58, ликвидировать — в 22:55. К этому времени огнем была повреждена площадь около 300 «квадратов».

Фото с места событий публиковал портал YA62.ru. Очевидец сообщил изданию, что дом расселили примерно год назад.