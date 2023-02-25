Рязанский митрополит проведет службу в Прощеное воскресенье, 26 февраля, - перед Великим постом. Фото: ryazeparh.ru

Рязанская епархия анонсировала богослужение перед Великим постом. Вечерю с чином прощения 26 февраля в кафедральном соборе Рождества Христова проведет митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Начало - в 15:00.

«Приглашаем рязанцев и гостей города вступить на порог Великого поста с соборной молитвой в главном храме Рязани!», - пишут представители православной церкви.

Зарождение традиции просить друг у друга прощения в преддверии Великого поста церковь относит к первым векам христианства. Тогда, если верить приданию, многие монашествующие на все дни Четыредесятницы удалялись в пустыню и не знали, вернутся ли из тех суровых мест обратно. Потому они стремились примириться с окружающими, попросить прощения за вольные и невольные обиды.