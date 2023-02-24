Мощный снегопад с сильным ветром зарядит в Рязани 25 февраля

МЧС выпустило метеопредупреждение из-за экстремальной погоды в Рязанской области.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В субботу, 25 февраля, в Рязани ожидается облачная погода, ночью местами сильный снег, переходящий в мокрый, а местами метель, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.
Днем в субботу также возможны осадки в виде снега и дождя. Местами возможны ололед и налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица и снежные заносы.
Ветер ожидается юго-западный и южный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Рязанской области -7… -2 градуса, днем -2… +3 градуса.
В связи с ухудшением погоды чиновники городской администрации просят рязанцев быть внимательными и осторожными.
«Из-за ветра возможны падения шатких конструкций и повреждение линий электропередачи», - говорится в предупреждении.
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