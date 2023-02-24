Эвакуировали ТЦ «Атрон» в Рязани из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

В Рязани эвакуировали посетителей ТЦ «Атрон».
Фото: Андрей АБРАМОВ
Днем 24 февраля в центре Рязани эвакуировали торговый центр «Атрон», сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Причина эвакуации – ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Между тем в социальных сетях распространилось информация, что посетители торгового центра почувствовали запах дыма.
По всей Рязани в настоящее время, а также районах области граждане замечают многочисленные патрули полиции (читать подробнее).
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