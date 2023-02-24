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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:25

Многочисленные патрули полиции заметили на улицах Рязани

В Рязани заметили многочисленные патрули полиции
Источник:kp.ru
В Рязани и районах области проходят профилактические рейды полиции.

В Рязани и районах области проходят профилактические рейды полиции.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С утра 24 февраля на многих улицах Рязани местные жители обратили внимание на патрули УМВД. Как отметили в ведомстве, проходит обычная работа в рамках оперативно-профилактических мероприятий. Касается это не только Рязани, но и районов Рязанской области.

Перед праздничными выходными сообщалось, что в Рязани в ближайшие дни будут массово останавливать автомобили (цель рейдов, кого будут искать).

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