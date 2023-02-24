Многочисленные патрули полиции заметили на улицах Рязани

В Рязани и районах области проходят профилактические рейды полиции.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С утра 24 февраля на многих улицах Рязани местные жители обратили внимание на патрули УМВД. Как отметили в ведомстве, проходит обычная работа в рамках оперативно-профилактических мероприятий. Касается это не только Рязани, но и районов Рязанской области.
Перед праздничными выходными сообщалось, что в Рязани в ближайшие дни будут массово останавливать автомобили (цель рейдов, кого будут искать).
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