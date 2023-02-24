Пара десятков машин с флагами выехали со стадиона ЦСК.

24 февраля в Рязани стартовал автопробег в поддержку президента и Вооруженных сил РФ в годовщину проведения специальной военной операции. Мероприятие проводится совместно с ПУВР.

От стадиона ЦСК колонна из пары десятков легковушек проедет по центральным улицам Рязани - Есенина, Ленина, Первомайскому проспекту, Дзержинского, Семашко. Возвращается колонна обратно на ЦСК.

Автопробег в поддержку Вооруженных сил РФ в годовщину СВО проходит в Рязани.

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