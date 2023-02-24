Автобус №41 попало в ДТП на Первомайском проспекте в Рязани

Авария произошла на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Фото: ДТП | Аварии | Рязань.

Днем 24 февраля в самом центре Рязани произошло ДТП с участием маршрутки – автобуса №41. Фото с места происшествия выложили в сообществе «ДТП | Аварии | Рязань».

По предварительным данным, на пересечении улиц Вокзальной (между вокзалами «Рязань-1» и «Рязань-2») и Первомайского проспекта столкнулись автобуса 41-го маршрута и Chevrolet Lacetti.

«Движение затруднено», - говорится в сообщении.

К настоящему времени официальных комментариев о ДТП не поступало, нет сведение и о пострадавших. Подробности уточняются.

Буквально 19 февраля на улице Ситниковской в Рязани произошло жесткое ДТП. Столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Solaris. Пострадали четыре человека (подробнее с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!