В двух районах Рязанской области на выходные отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В двух районах Рязанской области на выходные отключат электричество.

В субботу и воскресенье – 25 и 26 февраля – в двух районах Рязанской области отключат электроснабжение.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по состоянию на 24 февраля 11:00, электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

25 февраля - Клепиковский район:

- деревня Горы — с 09:00 до 17:00.

Сасовский район:

- поселок Сотницыно (улицы Андронова, Гагарина, Индеева, Калмыкова, Морина, Комсомольская, Новая, Октябрьская, Первомайская, Советская, Совхозная) — с 09:00 до 11:00.

26 февраля отключить электричество с 09:00 до 17:00 обещают лишь в деревне Горы Клепиковского района.

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