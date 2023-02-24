Кавказцы избили водителя маршрутного автобуса в центре Рязани

В центре Рязани кавказцы напали на водителя маршрутки. Фото: Рязанские новости.

23 февраля на площади Театральной избили водителя маршрутного автобуса. По информации «Рязанских новостей», в конфликте участвовали несколько выходцев с Кавказа.

По предварительным данным, вечером «кавказцы на автомобиле подрезали автобус», а после словесной перепалки «начали драку с водителем». На место происшествия оперативно прибыл экипаж ДПС для разбирательства в ситуации.

К настоящему времени известно, что сотрудники УМВД России по Рязанской области инициировали проверку по факту случившегося.

Подробности происшествия уточняются.

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