Два автомобиля столкнулись днем 23 февраля на улице Гагарина в Рязани

Два автомобиля столкнулись днем 23 февраля на улице Гагарина. Фото: «Дороги Рязани».

Серьезное ДТП случилось днем 23 февраля в рязанской Горроще. На улице Гагарина около Радиоуниверситета столкнулись два легковых автомобиля. Фото с места дорожного происшествия очевидцы опубликовали в группе «Дороги Рязани».

- 23 февраля, в 14:59, ДТП напротив Радиотехнического университета, - подписал снимки их автор.

На кадрах видно, что у одной машины имеются повреждения передней части, при этом второй автомобиль развернут поперек проезжей части. Пользователи высказали предположение, что один участник ДТП пытался повернуть через две сплошных линии.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.