До начала марта рязанцы смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера

Рязанцы наблюдают за встречей Венеры и Юпитера.

Рязанцы стали свидетелями встречи Венеры и Юпитера. Снимками сближения двух довольно далеких друг от друга планет горожане делятся в группе Rznastro | Астрономия | Рязань в соцсети.

Оба небесных тела можно увидеть как с помощью телескопа, так и невооруженным глазом. На снимках рядом с Луной хорошо различимы две точки. Специалисты пояснили, что объект справа от Луны – это Венера, она более яркая, Юпитер же – выше меньше и левее.

Сообщается, что астрономическое явление продлится вплоть до начала марта. Впрочем, судя по прогнозам синоптиков, воспользоваться возможностью понаблюдать за встречей Юпитера и Венеры рязанцам стоит как можно скорее – уже в ближайшие дни ясное небо затянут облака, которые скроют от посторонних глаз обе планеты.