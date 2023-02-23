В Рязанской области 24 февраля пойдет снег и потеплеет до минус 2 градусов

Днем в пятницу в Рязанской области ощутимо потеплеет.

Нешуточные морозы с пронизывающим ветром, сковывавшие Рязанскую область на протяжении нескольких дней, постепенно отступают. В пятницу, 24 февраля, в регионе пойдет снег и в дневные часы ощутимо потеплеет. Такую погоду обещают синоптики Рязанского филиала Росгидромета, прогноз которых опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Предстоящей ночью обойдется без осадков и еще очень морозно – под утро столбики термометров покажут -14…-19 градусов. Днем при переменной облачности уже не исключен небольшой снег в отдельных районах. А температура воздуха поднимется до -2…-7 по Цельсию.

Ветер поменяет направление с северного на юго-западный и еще усилится, его порывы местами могут достигать 10 – 15 метров в секунду. На дорогах по-прежнему скользко.