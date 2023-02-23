Ушел из жизни руководитель Кадомского ансамбля народной песни «Родничок» Сергей Куршин

Сергею Куршину было 49 лет.

Рязанская область потеряла руководителя Кадомского ансамбля народной песни «Родничок» Сергея Куршина. Печальную весть в социальных сетях сообщили коллеги Сергея Михайловича – участники хореографического коллектива «Сияние» Кадомского районного дома культуры.

- Столько совместных номеров с Сергеем Михайловичем и коллективом «Родничок» под его руководством было создано за время существования коллектива. Талантливый, яркий, задорный и жизнерадостный – именно таким вы останетесь в наших сердцах, - говорится в некрологе.

Сергей Куршин – выпускник Рязанского института культуры. Долгое время работал в Шацком районе, после переехал в Кадом, где возглавил местный ансамбль народной песни.

Коллеги артиста также выразили соболезнования его родным и близким. Сергею Михайловичу было 49 лет. Причина смерти деятеля культуры не разглашается.