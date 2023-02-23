Рязанский минздрав рассказал, как будут работать медучреждения в праздничные выходные

Минздрав рассказал, как будут работать медучреждения Рязани и области в праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Рязанской области опубликовал порядок работы медучреждений Рязани и области в праздничные выходные. Информацию для пациентов ведомство разместило в официальной группе в социальной сети.

Так, в круглосуточном режиме все эти дни будут работать стационары всех больниц, кабинет неотложной офтальмологической помощи в областной больнице имени Семашко, а также служба скорой помощи.

В том же режиме будут трудиться и травмпункты. Основной в настоящее время размещается в здании БСМП, детей принимают в Канищеве, в ОДКБ имени Дмитриевой, а пациентов Октябрьского района – травмпункт 11 городской больницы.

Что касается поликлиник, то график их работы разный, поэтому в каждом индивидуальном случае необходимо уточнять информацию на сайтах лечебных учреждений или в группах в социальных сетях. В праздничные дни прием будут вести дежурные специалисты, обратившимся окажут экстренную помощь. Также можно обратиться к терапевтам или вызвать врача на дом. Во всех поликлиниках дежурят регистраторы, обращения пациентов принимают и по единому номеру 122.