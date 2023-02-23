Ярмарка, посвященная Масленице, пройдет в Рязани 25 февраля на новом месте

Ярмарка, посвященная Масленице, пройдет в Рязани на улице Есенина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 25 февраля, в Рязани пройдет праздничная ярмарка, посвященная празднику Масленицы. В этот раз местом проведения мероприятия станет не площадь Победы, как обычно, а парковка у бывшего торгового комплекса «Барс на Есенина». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ярмарка стартует в 10 часов утра и продлится до 14 часов. Свою продукцию, а это молоко, мясо, колбасные изделия, мед, хлеб и многое другое, представят 28 местных производителей. Гостей праздника также обещают угостить румяными блинами и развлечь концертной программой.

Помимо этого, в субботу официально откроется и новая площадка с продукцией рязанских производителей. Она располагается на первом этаже бывшего торгового комплекса «Барс на Есенина».

Будут работать и обычные ярмарки выходного дня. Их места проведения останутся прежними.