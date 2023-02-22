В Рязанском районе сгорел недостроенный дом

В Рязанской области сгорела недостройка.

22 февраля вечером в Рязанском районе Рязанской области случился пожар. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в 17:43. Горело нежилое здание в селе Агро-Пустынь. По предварительной информации ведомства, это недостроенный брошенный дом. Здание повреждено на площади около 300 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 30 человек и шесть пожарных машин. В 18:17 пожар локализовали, в 19:05 - ликвидировали открытое горение. На данный момент на месте происшествия проводится разборка и проливка.

О пострадавших ничего не известно.

Напомним, частный дом сгорел вечером и в Деулино Рязанской области 22 февраля.