Более 800 человек за год поступили на контрактную службу в Рязанской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число военнослужащих, проходящих службу по контракту, за год в Рязанской области заметно возросло. Об этом пишет ГТРК «Ока», ссылаясь на начальника пункта отбора на военную службу по контракту по региону Дмитрий Зайцев.

Утверждается, что в прошлом году в Рязанской области около 800 человек - и молодежь, и люди зрелого возраста - подписали контракт, что в два раза больше, чем еще год назад.

Кроме того, среди контрактников есть и представительницы женского пола - в 2022 году порядка 30 женщин заключили контракты. В основном, они служат медсестрами и фельдшерами. Помимо этого, ищут связистов и людей с музыкальным образованием для военных оркестров.