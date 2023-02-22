Дом на проезде Грибоедова официально признали аварийным

Дом на проезде Грибоедова снесут до 30 сентября 2034 года.

Дом №16Б на проезде Грибоедова снесут до 30 сентября 2034 года. Согласно документу, это должны сделать собственники дома. Соответствующее постановление от 16 февраля опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 22 февраля.

Если собственники самостоятельно не снесут здание, то земельный участок и объекты недвижимого имущества будут изъяты для муниципальных нужд.

Так, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани в течение пяти рабочих дней будет собирать сведения о собственниках, подготавливать требования о сносе за счет собственных средств и отправлять их заказными письмами. При наличии законных оснований управление должно предоставить помещения маневренного фонда гражданам, зарегистрированным по месту жительства в этом доме.

Постановление подписал заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин.

Ранее стало известно, что дом собираются сносить, а всех жильцов уже переселили до 12 февраля.

Напомним, 5 февраля началось частичное обрушение аварийного дома, а часть многоквартирного дома обрушилась полностью 12 февраля.