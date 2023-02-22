Рязанский депутат Репников назначен председателем экспертного совета Госдумы

Рязанский депутат стал председателем Экспертного совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества. Фото: https://ryazan.ldpr.ru/.

Депутат Рязгордумы от ЛДПР Дмитрий Репников возглавил Экспертный совет по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества при комитете Государственной думы по науке и высшему образованию. Об этом сообщается на сайте комитета.

Совет, в первую очередь, выделяет «законодательное обеспечение достижения технологического суверенитета России». Так, для достижения данной задачи, по мнению членов Экспертного совета, нужно изучать зарубежный опыт законотворческой деятельности и правоприменительной практики, подготавливать предложения по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества, а также проводить предварительную экспертизу законопроектов.

- Логика развития Евразийского экономического союза и, как следствие, Евразийского сетевого университета такова – на основе стратегических основополагающих документов участники страны-члены ЕАЭС и их институты создают положительные практики, которые в последующем ложатся в основу нормативно-правовых актов», - утверждает Репников. Кроме того, в рамках выездного заседания депутат предложил познакомиться с существующим положением дел, определив потребности в правовом регулировании сотрудничества в сфере образования и науки на примере Евразийского сетевого университета.

Дмитрий Репников является кандидатом экономических наук, доцентом и заместителем директора Инновационного технологического центра комплекса научной политики МГТУ имени Баумана. В своих выступлениях Дмитрий Репников часто обращался к теме образования и науки в Рязанском регионе.