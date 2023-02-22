Попытался дать взятку полицейскому, но тот оказался честным. На жителя Клепиковского района завели уголовное дело за 30 тысяч рублей

Попытка дать взятку полицейскому обернулась для жителя Клепиковского района уголовным делом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Клепиковского района может предстать перед судом за взятку в 30 тысяч рублей. Мужчина 1981 года рождения попытался откупиться от ответственности у полицейского, однако, из этой затеи ничего не вышло, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Все случилось в январе 2023 года. Мужчина, находясь под воздействием препаратов, сел за руль автомобиля и поехал кататься по улицам Спас-Клепиков. Неадекватный и нетрезвый он представлял угрозу для других участников дорожного движения до тех пор, пока его не остановили сотрудники ГИБДД. При проверке выяснилось, что у нарушителя к тому же нет и водительских прав.

Водителя препроводили в местный отдел полиции. В служебном кабинете, стремясь избежать наказания за совершенное административное деяние, он решил предложить сотруднику Госавтоинспекции 30 тысяч рублей. Однако полицейский отказался взять деньги.

В итоге на взяткодателя завели уголовное дело по двум статьям: части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК России. Следователи Касимовского МСО в настоящее время собирают доказательства по данному делу. В пресс-службе СКР отметили, что за дачу взятки должностному лицу виновнику может грозить до 8 лет лишения свободы.