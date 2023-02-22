В Рязани торжественно откроется Аэрокосмическая инновационная долина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 28 февраля, в библиотеке имени Горького в Рязани состоится торжественное открытие Аэрокосмической инновационной долины. Об этом сообщается на сайте проекта.

Организаторы анонсируют визит представителей руководства Роскосмоса и Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации. Также ожидается приезд депутатов Госдумы, представителей министерств РФ. Среди почетных гостей также ждут выдающихся летчиков-космонавтов.

Напомним, работа по организации долины велась на протяжении года Правительством РФ, региональными властями, Московским авиаинститутом.

На базе долины намерены создать инновационную площадку с научно-исследовательской инфраструктурой, где будут разрабатывать и внедрять новые технологии, продукты, образовательные программы. Будут затронуты четыре направления. Это аэрокосмические системы, радиотехника и электроника, информационные технологии, биомедицинские технологии и медицинские изделия. Запуск проекта в эксплуатацию планируется на рубеже 2024 - 2025 годов.