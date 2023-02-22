В 2025 году в рязанском Торфмаше построят ФОК

В 2025 году построят ФОК в Рязани. Фото: страница ВК Артема Бранова.

В рязанском микрорайоне Торфмаш построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом рассказал вице-губернатор Артем Бранов у себя на странице ВКонтакте 22 февраля.

Решение было принято на выездном совещании. Сообщается, что в Рязани критически не хватает ФОКов - в городе всего лишь один комплекс, в то время как новые объекты есть в каждом муниципальном районе.

В новом комплексе на Торфмаше, помимо залов для игровых видов спорта, будет и 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Место для строительства ФОКа выбрано не случайно - микрорайону он очень нужен, подчеркнул вице-губернатор.

К строительству приступят в 2023 году, а в 2025-м объект введут в эксплуатацию.