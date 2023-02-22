Рязанская область готова выкупить у инвестора платный путепровод в Ряжске

Андрей Насонов.

Глава администрации города Ряжска Андрей Насонов 20 февраля выступил с ежегодным отчетом. В ходе трансляции он ответил на вопрос о ситуации с платным путепроводом. Рязанская область, по словам Насонова, готова его выкупить. Ранее о такой возможности говорил глава минтранса, а затем и губернатор.

Сооружение построили на дороге «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород», разрушив ее участок и устроив два несанкционированных примыкания. Ранее суд обязал ООО «Путепроводы Регионов» ликвидировать примыкания и восстановить конструктивные элементы трассы.

Сам путепровод в эксплуатацию не введен, и сообщение осуществляется через железнодорожные переезды на 312 и 314 километрах.

По словам Насонова, Рязоблдума 20 февраля вносила изменения в региональный бюджет для выкупа сооружения:

«Вносятся изменения в плане финансирования выкупа данного путепровода, что дает возможность до конца февраля - начала марта закрыть вопрос. Собственник готов продать, область готова выкупить», - сказал глава администрации Ряжска.