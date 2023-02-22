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НовостиОбщество22 февраля 2023 12:45

В праздничные выходные машины рязанцев будут массово останавливать. Вот с какой целью

ГИБДД анонсировала масштабные рейды на дорогах Рязанской области в праздничные выходные
Источник:kp.ru
ГИБДД проведет массовые рейды в Рязанской области в предстоящие праздничные выходные.

ГИБДД проведет массовые рейды в Рязанской области в предстоящие праздничные выходные.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Предстоящие выходные станут для сотрудников Госавтоинспекции по Рязанской области рабочими. Ведомство анонсировало масштабные мероприятия по выявлению водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения. Очередные рейды полиция будет проводить в течение всех праздничных дней, а также в среду, 22 февраля.

- При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств, - говорится в сообщении ведомства.

Полиция также обратилась к рязанцам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушений на дорогах и сообщать обо всех случаях, свидетелями которых они стали. А со своей стороны пообещала оперативно реагировать на каждое поступившее сообщение.