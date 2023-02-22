В ДТП около ТЦ «Круиз» пострадали три человека, включая ребенка

У ТЦ «Криуз» произошло серьезное ДТП. Фото: группа RZN_life.
В среду, 22 февраля, на Солотчинском шоссе в Рязани произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Авария случилась около 13:40 на перекрестке улиц Солотчинское шоссе и Кальная. По информации полиции, столкнулись машины Mercedes-Benz и Renault Duster.
В результате происшествия госпитализировали троих человек: 10-летнего пассажира и 34-летнего водителя Renault Duster, и 41-летнего пассажира Mercedes-Benz.
Полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.