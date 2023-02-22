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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 12:22

Рязанец заплатит штраф до 80 тысяч рублей за продажу алкоголя из своей квартиры

В Спасском районе полиция пресекла незаконную деятельность по продаже алкогольной продукции
Источник:kp.ru
Рязанец продавал алкоголь из своей квартиры, и теперь его ждет наказание.

Рязанец продавал алкоголь из своей квартиры, и теперь его ждет наказание.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области поймали с поличным 46-летнего мужчину, который продавал алкогольную продукцию из своей квартиры жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России 22 февраля.

По информации полиции, рязанец, промышлявший незаконной продажей алкоголя в городе Спасск-Рязанском, уже привлекался по этому же поводу к административной ответственности по статье14.17.1 КоАП РФ. Однако он решил возобновить торговлю спиртным.

Мужчине грозит теперь уголовное наказание за «незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно» - статья 171.4 УК РФ. Фигурант дела должен будет заплатить штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо его ждут исправительные работы на срок до одного года.