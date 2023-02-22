Много солнца и 20-градусный мороз обещают синоптики рязанцам 23 февраля. Но потепление уже скоро

23 февраля в Рязанской области будет солнечно и морозно. Фото: Мария АНАНОВА

Праздничный четверг, 23 февраля, в Рязанской области будет ясным, ветреным и снова очень холодным. Под утро столбики термометров покажут -16…-21 по Цельсию, днем чуть теплее – от 8 до 13 градусов мороза. Такую погоду обещают рязанцам синоптики областного филиала Росгидромета, прогноз которых опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Не по-февральски похолодало по вине антициклона, который расчистил небо от облаков, но серьезно остудил воздух. В четверг небольшой снег ожидается только ночью и местами, днем же будет много солнца. Но дискомфорта добавит резкий северо-западный ветер, его скорость в течение дня 6 – 11 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.

Однако, по прогнозам специалистов погодного центра «Фобос», температура в центре страны начнет повышаться уже с пятницы, когда свое влияние усилит приближающийся атлантический циклон. Солнце скроют облака, пойдет снег, преимущественно мокрый, а столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.