На улице Черновицкой японская легковушка сбила 45-летнего рязанца

В Рязани на улице Черновицкой сбили пешехода. Фото: Оксана ЗУЙКО

Во вторник, 21 февраля, в Рязани легковушка сбила пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 22 февраля.

ДТП произошло около 23:19 рядом с домом №27 на улице Черновицкой. По предварительной информации, 56-летний местный житель, сидя за рулем Toyota, наехал на 45-летнего рязанца, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешехода госпитализировали с травмами.

На данный момент по факту происшествия полиция проводит проверку.