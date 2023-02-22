300 рязанских студентов посетили уроки мужества от центра «Дружина»

За два дня 300 рязанских студентов посетили уроки мужества от центра «Дружина». Напомним, на минувшей неделе КП-Рязань поделилась с читателями впечатлениями от пройденного двухдневного интенсива по начальной военной подготовке и тактической медицине, организованного «Дружиной» для студентов колледжа электроники.

- Для студентов нашего СУЗа патриотизм, любовь к Родине, верность чести и долгу, все эти понятия не пустой звук. Мы активно работаем с молодежью и стараемся привлекать к занятиям профессионалов. Поэтому исходя из позитивного опыта прошлого интенсива мы решили совместно с руководством учебного центра «Дружина» провести серию уроков Мужества, - поведал педагог-организатор ОБЖ ОГБПОУ «Рязанского колледжа электроники» Владимир Морев.

Преподаватели, привлеченные «Дружиной», - идеальный симбиоз практических знаний и теоретической подготовки. Один из них - участник СВО, командир отряда специального назначения.

- Несмотря на секретность, наш товарищ откликнулся и поделился с ребятами боевым опытом, рассказал о штурмах оккупированных противником населенных пунктах, специфике быта на линии боевого соприкосновения и основах выживания. Другой преподаватель «Дружины» - Геннадий Белокрылов, не столь секретен, но поистине уникален. Ведь его стезя – военная прикладная психология. Эта наука долгое время оставалась в тени, была недостаточно востребована в учплане военных вузов, хотя в спецподразделениях подобные занятия, как нам известно, регулярно проводятся. К счастью сохранились еще такие специалисты как Геннадий Гаврилович, готовые делиться своим бесценным опытом и уникальными знаниями, - отметил руководитель направления УЦ «Дружина» Павел Бурмистров.

Выездные занятия, проводимые инструкторами и преподавателями учебного центра «Дружина» - возможность донести до людей жизненную необходимость в современных реалиях, осваивать НВП и тактическую медицину.

- За несколько часов невозможно передать опыт и тем более добиться инстинктивного применения навыков на практике. Поэтому мы рекомендуем всем заинтересованным в личной безопасности и светлом будущем нашей страны гражданам повышать свой уровень подготовки. Для этого мы и работаем. На базе «Дружины» организованы бесплатные курсы по изучению тактической медицины, топографии, огневой подготовки, инженерной подготовки, связи, военной прикладной психологии, тактики. От вас требуется только время и желание. Звоните на телефон горячей линии центра «Дружина»: +7-910-614-42-99 и записывайтесь на занятия. Вступайте в нашу группу в ВК https://vk.com/takmedrzn, подписывайтесь на телеграмм-канал «Дружины» https://t.me/takmedrzn, - призвал руководитель центра Андрей Нестеров.

Интерес молодежи к темам, навеянным временем понятен, ведь многие из рязанских студентов, состоят в клубе «Десантное братство» и активно участвуют в образовательных патриотических программах, реализуемых при поддержке депутата рязанской областной думы Григория Парсентьева, в том числе учебном проекте «Я – Патриот».