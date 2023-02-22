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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:13

300 рязанских студентов посетили уроки мужества от центра «Дружина»

Выездные занятия дают возможность осваивать НВП и тактическую медицину
Источник:kp.ru
300 рязанских студентов посетили уроки мужества от центра «Дружина»

300 рязанских студентов посетили уроки мужества от центра «Дружина»

За два дня 300 рязанских студентов посетили уроки мужества от центра «Дружина». Напомним, на минувшей неделе КП-Рязань поделилась с читателями впечатлениями от пройденного двухдневного интенсива по начальной военной подготовке и тактической медицине, организованного «Дружиной» для студентов колледжа электроники.

- Для студентов нашего СУЗа патриотизм, любовь к Родине, верность чести и долгу, все эти понятия не пустой звук. Мы активно работаем с молодежью и стараемся привлекать к занятиям профессионалов. Поэтому исходя из позитивного опыта прошлого интенсива мы решили совместно с руководством учебного центра «Дружина» провести серию уроков Мужества, - поведал педагог-организатор ОБЖ ОГБПОУ «Рязанского колледжа электроники» Владимир Морев.

Преподаватели, привлеченные «Дружиной», - идеальный симбиоз практических знаний и теоретической подготовки. Один из них - участник СВО, командир отряда специального назначения.

- Несмотря на секретность, наш товарищ откликнулся и поделился с ребятами боевым опытом, рассказал о штурмах оккупированных противником населенных пунктах, специфике быта на линии боевого соприкосновения и основах выживания. Другой преподаватель «Дружины» - Геннадий Белокрылов, не столь секретен, но поистине уникален. Ведь его стезя – военная прикладная психология. Эта наука долгое время оставалась в тени, была недостаточно востребована в учплане военных вузов, хотя в спецподразделениях подобные занятия, как нам известно, регулярно проводятся. К счастью сохранились еще такие специалисты как Геннадий Гаврилович, готовые делиться своим бесценным опытом и уникальными знаниями, - отметил руководитель направления УЦ «Дружина» Павел Бурмистров.

Выездные занятия, проводимые инструкторами и преподавателями учебного центра «Дружина» - возможность донести до людей жизненную необходимость в современных реалиях, осваивать НВП и тактическую медицину.

- За несколько часов невозможно передать опыт и тем более добиться инстинктивного применения навыков на практике. Поэтому мы рекомендуем всем заинтересованным в личной безопасности и светлом будущем нашей страны гражданам повышать свой уровень подготовки. Для этого мы и работаем. На базе «Дружины» организованы бесплатные курсы по изучению тактической медицины, топографии, огневой подготовки, инженерной подготовки, связи, военной прикладной психологии, тактики. От вас требуется только время и желание. Звоните на телефон горячей линии центра «Дружина»: +7-910-614-42-99 и записывайтесь на занятия. Вступайте в нашу группу в ВК https://vk.com/takmedrzn, подписывайтесь на телеграмм-канал «Дружины» https://t.me/takmedrzn, - призвал руководитель центра Андрей Нестеров.

Интерес молодежи к темам, навеянным временем понятен, ведь многие из рязанских студентов, состоят в клубе «Десантное братство» и активно участвуют в образовательных патриотических программах, реализуемых при поддержке депутата рязанской областной думы Григория Парсентьева, в том числе учебном проекте «Я – Патриот».