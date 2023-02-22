В Рязанской области засняли крупную краснокнижную бородатую неясыть

В рязанском лесу орнитологи встретились с краснокнижной хищной птицей.

Рязанские орнитологи неожиданно встретились с краснокнижной бородатой неясытью. Соответствующий пост появился в сообществе Рязанский клуб «Птицы» 21 февраля.

Сову заметили в рязанском заснеженном лесу, в переплетении ветвей. Орнитологи на цыпочках следовали с фотообъективом за редким гостем. Сообщается, что сову застали за охотой. Внезапно хищник сорвался и понесся прямо на наблюдавших. Птица приблизилась на расстоянии нескольких метров.

- Спасибо, сова, за эту незабываемую встречу, твое чудесное появление в моей жизни оказалось весьма кстати и очень мне помогло, - восторженно заключила орнитолог.