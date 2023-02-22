Три новых пикапа отправили в зону СВО из Рязани.

В подразделения в зоне СВО, где служат бойцы из Рязанской области, власти региона отправили три пикапа. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«В зоне специальной военной операции автомобили станут хорошим подспорьем. Вместе с пикапами и очередной партией нужных на фронте вещей передаем бойцам слова поддержки от всех земляков и самые теплые пожелания», - отметил Малков.

По словам губернатора, власти региона постоянно находятся на связи с командирами подразделений, поэтому понимают, что конкретно им необходимо на местах, и стараются активно помогать.

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