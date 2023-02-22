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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:41

Десяток оленей пришли кормиться в рязанский лес

Около 11 особей засняли в национальном парке «Мещерский»
Источник:kp.ru
Оленья семья замечена в национальном парке.

Оленья семья замечена в национальном парке.

Фото: Дмитрий БРУШКО

В Рязанской области засняли большую стадо оленей. Видео появилось в официальной группе Национального парка «Мещерский» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что в связи с увеличением снежного покрова олени стали частыми гостями подкормочных площадок, которые находятся на территории национального парка «Мещерский». На кадрах видно, как по лесу передвигается более 11 особей.

Напомним, ранее в Окском заповеднике была замечена у дороги стая волков.