Десяток оленей пришли кормиться в рязанский лес

Оленья семья замечена в национальном парке. Фото: Дмитрий БРУШКО

В Рязанской области засняли большую стадо оленей. Видео появилось в официальной группе Национального парка «Мещерский» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что в связи с увеличением снежного покрова олени стали частыми гостями подкормочных площадок, которые находятся на территории национального парка «Мещерский». На кадрах видно, как по лесу передвигается более 11 особей.

Напомним, ранее в Окском заповеднике была замечена у дороги стая волков.