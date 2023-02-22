Рязанцы пожаловались на долгое ожидание маршруток №49 и №65

Рязанцы пожаловались на плохую работу общественного транспорта зимой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Рязани вновь жалуются на некачественную работу общественного транспорта. Жалобы опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанка высказала свое недовольство по поводу работы маршруток №49 и №65. В частности, пассажиров не устраивают интервалы между поездками транспорта зимой вечером. Время ожидания, по словам рязанцев, составляет целых 30 минут.

- А кому с пересадкой ехать? Ещё в центре постоять столько же? И во сколько быть дома? Я конечно понимаю, что водители тоже хотят домой, но может вы уже что-то сделаете, - восклицает автор поста и просит увеличить количество маршрутов на линии.

Кроме того, жительница заявляет, что множество рязанцев работают до 22:00, и им невыносимо добираться домой.